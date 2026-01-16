Porti Latrofa AdSP | Crociere record a Civitavecchia 3,55 milioni di passeggeri nel 2025

Nel 2025, Civitavecchia ha registrato oltre 3,55 milioni di crocieristi, con un incremento del 2,81% rispetto all’anno precedente. Questi dati confermano il ruolo strategico del porto come importante nodo di traffico e turismo nel settore delle crociere, contribuendo alla crescita del comparto e all’affermazione della destinazione come punto di riferimento a livello internazionale.

Roma, 16 gen. - (Adnkronos) - "Oltre 3,55 milioni di crocieristi sono transitati a Civitavecchia nel 2025, segnando un aumento del 2,81% rispetto all'anno precedente. Un dato che conferma l'importanza della città come hub crocieristico nazionale e internazionale e che rafforza il legame tra il porto e la comunità cittadina. Questi numeri record non rappresentano solo una crescita statistica, ma un'opportunità concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono nella zona retroportuale". Lo ha dichiarato Raffaele Latrofa, presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in occasione della conferenza stampa presso la Sala Comitato dell'AdSP del Molo Vespucci snc a Civitavecchia, per illustrare i dati delle crociere del 2025 e le prospettive di sviluppo del traffico crocieristico.

