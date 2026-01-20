stalker scatta il braccialetto elettronico

Un uomo è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per aver perseguitato la sua ex compagna. Dopo la fine della relazione, ha continuato a infastidire la donna attraverso pedinamenti, minacce e comportamenti violenti, rendendo difficile la sua quotidianità. Questa misura mira a garantire la sicurezza della vittima e a prevenire ulteriori atti persecutori, evidenziando l'importanza delle tutele legali contro le condotte di stalking.

Non accettava la fine della relazione e per mesi avrebbe trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo tra pedinamenti, minacce e violenze fisiche. È quanto denunciato da una donna di 42 anni residente a Reggio Emilia, la quale ha trovato il coraggio di raccontare il suo incubo, provocato da un uomo di 59 anni, pure lui residente in città, denunciato dai carabinieri per atti persecutori. La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale cittadino l’applicazione del divieto di divieto di avvicinamento alla vittima, controllato dal braccialetto elettronico. L’uomo deve restare lontano dall’ex compagna almeno 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

