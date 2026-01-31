Lotta ai tumori Lilt riparte dai caregiver | nove incontri per chi affianca un malato oncologico

A Forlì-Cesena riparte il progetto di supporto ai caregiver oncologici. Nove incontri sono stati organizzati dalla Lilt per aiutare chi si occupa di un malato di tumore a gestire meglio le sfide quotidiane. La seconda edizione di “Prendersi cura” mira a dare strumenti concreti a chi si prende cura di una persona colpita dalla malattia, spesso senza supporto adeguato.

Prende il via a Forlì-Cesena la seconda edizione di "Prendersi cura – Percorso per caregiver oncologici", un'iniziativa dedicata a chi affianca una persona colpita da tumore e si confronta quotidianamente, spesso senza strumenti adeguati, con le ricadute pratiche ed emotive della malattia. Il corso, gratuito, è promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) – Associazione provinciale di Forlì-Cesena ed è rivolto a familiari e amici di pazienti oncologici della provincia. Il progetto si articola in nove incontri, condotti da professionisti della sanità locale, pensati per accompagnare i caregiver lungo le diverse fasi della malattia oncologica, dal momento della diagnosi fino alle fasi più avanzate.

