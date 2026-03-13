Perugia | cuore salvato Ottantenne sfugge al rischio

Un intervento cardiochirurgico di alta complessità è stato eseguito con successo presso l’ospedale di Perugia, salvando la vita di un uomo di ottant’anni. L’operazione ha coinvolto un team specializzato che ha affrontato un caso delicato, portando a termine l’intervento senza complicazioni. L’ottantenne ora sta bene e si trova in fase di recupero.

Un intervento cardiochirurgico di altissima complessità è stato portato a termine con successo presso l’azienda ospedaliera di Perugia, salvando la vita di un ottantenne. L’equipe multidisciplinare ha combinato tecniche chirurgiche tradizionali con tecnologie moderne per sostituire una valvola aortica deteriorata in un caso dove le procedure standard non erano applicabili. La procedura ha richiesto circa due ore di lavoro intensivo e coordinato tra cardiologi, cardiochirurghi e cardioanestesisti, superando ostacoli tecnici legati alle aderenze tissutali della vecchia protesi. Il paziente, dimesso dopo alcuni giorni di degenza, è stato affidato alle cure riabilitative della Usl territoriale, dimostrando l’efficacia del nuovo piano sanitario regionale che integra ospedale e territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia: cuore salvato. Ottantenne sfugge al rischio Articoli correlati Edoardo ha una grave malformazione al cuore: intervento a soli 3 giorni di vita. Salvato all’Ospedale del Cuore di MonasterioMassa Carrara, 19 febbraio 2026 – Una storia che racconta l’eccellenza della sanità toscana, il valore della collaborazione, della rapidità di... 32enne salvato da trapianto per organi invertiti a Torino, primo al mondo: cuore e fegato "a specchio"Daniele, 32 anni, è stato salvato da un intervento unico al mondo: nato con gli organi interni in posizione invertita, condizione detta “a specchio”,...