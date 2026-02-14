32enne salvato da trapianto per organi invertiti a Torino primo al mondo | cuore e fegato a specchio

A Torino, un uomo di 32 anni è stato salvato grazie a un intervento rivoluzionario che ha invertito gli organi. La sua condizione era rara: aveva cuore e fegato posizionati al contrario rispetto alla norma. I chirurghi hanno messo in atto per la prima volta al mondo una tecnica che ha permesso di trapiantare gli organi in modo corretto, grazie a un intervento mai tentato prima.

Daniele, 32 anni, è stato salvato da un intervento unico al mondo: nato con gli organi interni in posizione invertita, condizione detta "a specchio", è stato sottoposto a una complessa operazione salvavita. L'intervento è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino, dove gli sono stati trapiantati cuore e fegato. Data la rarità della condizione anatomica, la riuscita di una simile procedura è eccezionale: per questo l'operazione è stata definita "senza precedenti a livello mondiale". Operazione salvavita per Daniele La storia di Daniele è legata a una rara condizione anatomica chiamata situs viscerum inversus: la posizione degli organi interni è invertita, come riflessa in uno specchio.