Sostegno Anief dice sì ai percorsi Indire | professionalità acquisita con il servizio e risposte ai ritardi per specializzati estero

ANIEF conferma il suo sostegno ai percorsi Indire per la specializzazione sul sostegno, riconoscendo l’importanza dell’esperienza professionale acquisita nel servizio. Durante la recente trasmissione di Orizzonte Scuola TV, l’associazione ha sottolineato come queste opportunità rappresentino risposte concrete ai ritardi nel conseguimento della specializzazione per docenti estero, rafforzando l’importanza di percorsi formativi qualificanti e aggiornati.

Durante l’ultima trasmissione di Orizzonte Scuola TV, spazio alla posizione di ANIEF sul tema della specializzazione sul sostegno. Chiara Cozzetto, in rappresentanza del direttivo nazionale, ha illustrato gli aggiornamenti normativi previsti dai decreti 75 e 77 del 2025, relativi ai nuovi percorsi Indire riservati rispettivamente ai cosiddetti triennalisti e ai docenti con titolo estero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

