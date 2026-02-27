Specializzazione sostegno Indire Università per abilitati estero | presentazione rinuncia riconoscimento fino al 12 marzo AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso n. 53407 il 27 febbraio 2026, che riguarda la specializzazione di sostegno presso l’Indire e le università per gli abilitati provenienti dall’estero. Questo avviso permette agli interessati di presentare rinuncia al riconoscimento fino al 12 marzo. La comunicazione è rivolta a coloro che intendono aggiornare o modificare la loro posizione nel processo di abilitazione.

Con l’Avviso n. 53407 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito definisce modalità e tempistiche per la rinuncia alle istanze di riconoscimento dei titoli esteri sul sostegno, condizione necessaria per iscriversi ai percorsi di specializzazione attivati da Indire e dalle università L'articolo Specializzazione sostegno IndireUniversità per abilitati estero: presentazione rinuncia riconoscimento fino al 12 marzo. AVVISO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire, 19.200 posti triennalisti e 3.000 estero: ecco quanti per grado. Entro il 5 marzo la proposta delle Università

Specializzazione sostegno con percorsi INDIRE: critica la FLC CGIL, mancano dati completi su riconoscimento titoli esteriNel recente incontro su Orizzonte Scuola TV, il tema dei percorsi di specializzazione sul sostegno è stato affrontato da Marco Vulcano,...

Buongiorno. Volevo chiedere a coloro che hanno già inoltrato la domanda GPS e si sono inseriti in prima fascia sostegno con il percorso Indire/Università telematica, se gli é stato attribuito il punteggio 24 (in base a voto finale) + 12. Grazie - facebook.com facebook