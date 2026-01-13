Nuovo allenatore Manchester United | scelto Carrick come tecnico ad interim! È fatta per il suo ritorno all’Old Trafford
Il Manchester United ha annunciato Michael Carrick come allenatore ad interim, dopo l’esonero di Ruben Amorim. La scelta mira a garantire stabilità alla squadra mentre si avvia una ricerca a lungo termine. Carrick, già componente dello staff tecnico, torna a ricoprire un ruolo di guida in un momento di transizione per i Red Devils. La decisione segna un passo importante nel percorso del club per definire il proprio futuro tecnico.
Dopo il brusco esonero del tecnico portoghese Ruben Amorim, il Manchester United ha individuato la guida tecnica per i prossimi mesi. Come riferito da Fabrizio Romano, i Red Devils hanno raggiunto l'accordo totale con Michael Carrick.
CARRICK RETURNS! ? Ronaldo’s Shock Prediction Comes True as Man Utd Hire New Interim Boss
