Mossa a sorpresa della Ferrari negli ultimi test prima del mondiale F1 | sulla SF-26 c'è un'aletta mai vista
Durante gli ultimi test in Bahrain, Ferrari ha portato una novità sulla SF-26: un'ala sconosciuta posizionata vicino allo scarico. Questa modifica, chiamata FTM, deriva da un'interpretazione innovativa delle norme tecniche. La squadra spera che questa soluzione migliori l'aerodinamica e l'efficienza delle prestazioni in vista del campionato. La presenza di questa aletta insolita ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, che ora si chiedono quale impatto potrà avere sullo sviluppo della vettura. La curiosità resta alta tra gli appassionati di Formula 1.
Hamilton sale sulla Ferrari SF-26 e spiega subito come funziona l’aerodinamica attiva sulle nuove F1Lewis Hamilton ha testato la Ferrari SF-26 a Fiorano, offrendo una panoramica sull’aerodinamica attiva delle nuove vetture di Formula 1 2026.
Hamilton non ha dubbi sulla Ferrari SF-26 dopo il miglior tempo nei test F1: “È più divertente”Nei test di Barcellona, la Ferrari SF-26 ha dimostrato di essere veloce e affidabile.
Ferrari, la presentazione della SF-26 per il Mondiale di F1 2026 in LIVE STREAMING
