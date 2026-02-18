Nuova strategia per The Estée Lauder | separati Too Faced Smashbox e Dr Jart

The Estée Lauder ha deciso di separare i marchi Too Faced, Smashbox e Dr. Jart a causa di una strategia di riorganizzazione. La società vuole rafforzare l'identità di ciascun brand e migliorare la loro crescita indipendente. Nei prossimi mesi, i marchi saranno gestiti separatamente, con nuove risorse dedicate. Questa mossa mira a rendere più efficace la gestione del portafoglio e ad aumentare la competitività sul mercato. La decisione arriva dopo un periodo di analisi approfondita delle performance di ciascun brand.

Il gruppo beauty americano The Estée Lauder Co. cambia strategia e separa i brand Too Faced, Smashbox e Dr. Jart. Il pacchetto dei tre marchi era stato presentato insieme per la vendita a potenziali acquirenti, mentre secondo fonti, i marchi di make-up vengono ora offerti separatamente, con Dr. Jart proposto anche singolarmente. The Estée Lauder decide di separare tre brand. La strategia rientra in un'ottica di rilancio. Infatti, l CEO Stéphane de La Faverie sostiene di voler implementare una nuova strategia per rilanciare il gruppo, rivelando che lo scorso anno l'azienda ha voluto rivedere il portafoglio del gruppo.