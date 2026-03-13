È iniziato il processo di beatificazione di Marco Gallo, il giovane ligure morto in un incidente stradale all’età di 17 anni nel 2011. Poco prima della tragedia, aveva scritto sul muro di casa una frase che chiedeva: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. La sua vicenda ha attirato l’attenzione di chi ora ne segue il percorso verso la possibile beatificazione.

Può essere un caso, certo. Ma come è possibile scrivere sul muro di casa propria la frase: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”, il giorno prima di morire a causa di un incidente stradale? Si apre il processo di beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo ligure morto a soli 17 anni il 2011. Una storia che somiglia per molti versi a quella di San Carlo Acutis. Marco, un ragazzo italiano. Il 7 marzo si è aperta ufficialmente la causa di beatificazione di Marco Gallo. La Chiesa lo riconosce Servo di Dio. Marco frequentava Comunione e Liberazione. È andato a scuola. Ha studiato. Ha vissuto la sua adolescenza come milioni di altri ragazzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”: inizia il processo di beatificazione di Marco Gallo

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