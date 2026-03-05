Marco Gallo l’arcivescovo Delpini avvia l’iter del processo di beatificazione per il 17enne

L’arcivescovo di Milano ha avviato ufficialmente l’iter del processo di beatificazione per un ragazzo monzese, morto nel 2011 all’età di 17 anni. L’inchiesta diocesana riguarda la causa di canonizzazione e si è aperta il 5 marzo 2026. Marco Gallo, nato a Chiavari, è stato al centro di questa procedura che ne valuterà il percorso di santità.

Milano, 5 marzo 2026 – Si apre ufficialmente l'inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, ragazzo monzese (anche se nato a Chiavari) morto nel 2011 ad appena 17 anni. La celebrazione, presieduta dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, si terrà sabato 7 marzo, alle 9, nella Cappella arcivescovile di piazza Fontana. Una storia eccezionale quella di Gallo, già proclamato "Servo di Dio", primo gradino sul percorso che potrebbe portare un giorno alla sua Beatificazione. Come successo per Carlo Acutis, morto di leucemia a Monza, a 15 anni, beatificato nel 2020 e proclamato Santo il 7 settembre dell'anno scorso.