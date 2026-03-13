Per un’Ai europea Yann LeCun si è fatto un amico per cercare di dare all’Ue la vera innovazione

A novembre, Yann LeCun ha lasciato la sua posizione presso Meta, dove aveva lavorato per dodici anni, sette dei quali nel ruolo di capo scienziato. Dopo aver rassegnato le dimissioni, si è recato nell’ufficio di Mark Zuckerberg, stringendo un nuovo rapporto di collaborazione con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un’intelligenza artificiale europea.

Arriva l'apocalisse artificiale. Il documento sul lavoro che ha mandato nel panico la Borsa di New York A novembre, Yann LeCun è entrato nell’ufficio di Mark Zuckerberg e ha rassegnato le sue dimissioni. Dodici anni di Meta, sette da chief AI scientist, la guida di uno dei laboratori di ricerca più rispettati al mondo, e la convinzione crescente che l’architettura su cui l’industria ha scommesso tutto fosse sbagliata nel profondo. I large language model, ripete da anni, sono una trappola statistica: funzionano, impressionano, ma non capiscono niente. La nuova frontiera sono i world model, quelli cioè che comprendono il mondo intorno a noi e la sua fisica, e sono perfetti anche per ciò che sembra il nuovo Eldorado in ambito AI, ovvero la robotica avanzata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

