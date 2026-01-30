Confartigianato e i nuovi mestieri | Si afferma la specialista in estetica oncologica una vera innovazione

Confartigianato Benessere Cesena sostiene il disegno di legge Ancorotti che riforma il settore dell’estetica e dell’acconciatura. Il documento punta a valorizzare nuove figure professionali, come la specialista in estetica oncologica, una figura che sta prendendo piede come vera innovazione. La professione si sta evolvendo, e ora si cerca di regolamentare meglio queste specializzazioni per rispondere alle esigenze dei clienti.

"Con l'introduzione di nuove figure professionali come l'onicotecnico e il truccatore, il Ddl riconosce l'evoluzione della professione estetica, che richiede nuove competenze e specializzazioni" Confartigianato Benessere Cesena esprime sostegno al recente disegno di legge Ancorotti che riforma il settore dell'acconciatura e dell'estetica. L'assemblea di categoria che si è svolta nella sede Confartigianato di Cesena e ha visto protagonisti i presidenti dei tre settori coinvolti: Sandra Castorri (acconciatura), Enrico Chillon (benessere) e Kariman Zeid (estetica), con la coordinatrice Cristiana Suzzi che ha moderato l'incontro.

