Per tutte le occasioni della primavera

Da iodonna.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, ogni anno si ripropone l’occasione di riscoprire capi d’abbigliamento che hanno attraversato il tempo. Le passerelle presentano outfit che combinano stile classico e tendenze moderne, mantenendo un fascino senza età. Questi pezzi si adattano facilmente a diverse occasioni, permettendo di creare look versatili e sempre attuali. La stagione invita a rinnovare il guardaroba con capi intramontabili.

V ocazione da classico. Stagione dopo stagione, le passerelle (e il guardaroba) riscoprono e rilanciano capi dal fascino senza tempo, capaci di rivelarsi attuali e rilevanti anche a distanza di anni. Un esempio? La camicia con fiocco davanti. Come abbinare la camicia di seta: gli styling più raffinati per trasformarla nel pezzo chiave di stagione X Professionale e rigorosa, femminile e romantica, la cosiddetta blusa lavallière torna a dire la sua. Sulle orme di Saint Laurent, la camicia col fiocco davanti si appresta così a conquistare fashioniste di ogni età, pronte a sfoggiarla in ufficio, a cena o a una cerimonia. Tra interpretazioni dall’animo bohemièn e declinazioni sofisticate e minimaliste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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