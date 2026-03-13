per tutte le occasioni della primavera

Con l’arrivo della primavera, ogni anno si ripropone l’occasione di riscoprire capi d’abbigliamento che hanno attraversato il tempo. Le passerelle presentano outfit che combinano stile classico e tendenze moderne, mantenendo un fascino senza età. Questi pezzi si adattano facilmente a diverse occasioni, permettendo di creare look versatili e sempre attuali. La stagione invita a rinnovare il guardaroba con capi intramontabili.

V ocazione da classico. Stagione dopo stagione, le passerelle (e il guardaroba) riscoprono e rilanciano capi dal fascino senza tempo, capaci di rivelarsi attuali e rilevanti anche a distanza di anni. Un esempio? La camicia con fiocco davanti. Come abbinare la camicia di seta: gli styling più raffinati per trasformarla nel pezzo chiave di stagione X Professionale e rigorosa, femminile e romantica, la cosiddetta blusa lavallière torna a dire la sua. Sulle orme di Saint Laurent, la camicia col fiocco davanti si appresta così a conquistare fashioniste di ogni età, pronte a sfoggiarla in ufficio, a cena o a una cerimonia. Tra interpretazioni dall’animo bohemièn e declinazioni sofisticate e minimaliste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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