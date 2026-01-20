Frosinone-Milan 0-0 LIVE Primavera | zero occasioni pericolose | PM
Segui la diretta di Frosinone-Milan, partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. La sfida si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, senza occasioni pericolose da entrambe le parti. Questa partita rappresenta un momento di confronto tra le due squadre nel campionato di categoria, offrendo uno sguardo sulla crescita dei giovani talenti. Restate aggiornati per tutte le novità sulla partita.
Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
