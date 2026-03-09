L’Iran ha attaccato le infrastrutture petrolifere in diverse nazioni del Medio Oriente, generando un impatto immediato sui mercati globali. Da parte degli Stati Uniti, un rappresentante ha dichiarato che la situazione si risolverà presto, mentre Teheran ha affermato che il prezzo del petrolio supererà i 200 dollari al barile. Dopo dieci giorni di tensioni tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace continua a sembrare lontana.

Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù. Al momento sembrano del tutto irrealistiche le prospettive di una guerra lampo, paventate da Donald Trump dopo l’avvio dell’operazione che sarebbe dovuta durare pochi giorni o, al massimo, una settimana. Che il conflitto in Medio Oriente sembri destinato a durare a lungo lo lascia intendere lo stesso tycoon, parlando con il Times of Israel: ha spiegato che la decisione su quando porre fine alla guerra con l’Iran verrà “concordata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ”, ma che per ora questo momento è ancora lontano dal verificarsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L'Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza "presto passerà", ma Teheran lo sbugiarda "falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile"

