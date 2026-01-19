L’ammanco nei fondi della Fondazione Modena rappresenta un episodio preoccupante, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla vigilanza delle risorse pubbliche. Dopo il recente scandalo di Amo, questa situazione evidenzia la mancanza di attenzione e controllo sulle riserve dei cittadini, suscitando una riflessione sulla trasparenza e sulla responsabilità delle istituzioni coinvolte.

"Dire imbarazzante il silenzio generale sullo scandalo che si è verificato in Fondazione Modena, il secondo nel giro di pochi mesi, dopo quello di Amo". E’ categorica Maria Grazia Modena della lista civica Modena x Modena quando definisce "incomprensibile che una indebita rilevante sottrazione di denaro pubblico in Fondazione non sollevi un’indignazione corale verso coloro che hanno evidentemente mancato al compito di amministrare e vigilare sul ’tesoretto’ dei modenesi". "Eppure –si legge nella nota di Maria Grazia Modena – nello scandalo Amo, per una malversazione di entità inferiore, l’apparato amministrativo e i controllori sono stati ben rosolati per lungo tempo sulla graticola pubblica fino al loro doveroso allontanamento e sostituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ammanco in Fondazione : "Qualcuno non ha vigilato sul ’tesoretto’ dei cittadini"

Fondazione Cassa: "Tesoretto" di 6 milioni per sociale, formazione e museo Byron

La Fondazione Cassa ha stanziato circa 6 milioni di euro, destinati a sostenere iniziative sociali, formative e culturali. La cifra comprende risorse per progetti propri e per il finanziamento di musei, tra cui Byron e del Risorgimento, oltre alle attività nei Chiostri Danteschi. Questa attenzione mira a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e sociale del territorio, garantendo un sostegno stabile a iniziative di rilevanza locale e nazionale.

Leggi anche: Durante un live degli Oasis qualcuno ha lanciato dei razzi luminosi, e Liam non l’ha presa benissimo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Scandalo Fondazione di Modena, caro Tiezzi l'ammanco milionario certifica un mandato tradito - Parola d Autore: Perseverando il Cda nel silenzio e nella mancata rassegnazione di dimissioni, più che dovute, credo allora che spetti al Consiglio di Indirizzo dare un segno ... lapressa.it

Scandalo Fondazione Modena, Mazzi: 'In quattro anni nessuno s'è accorto di nulla' Anche Andrea Mazzi del gruppo consiliare MODENA IN ASCOLTO, interviene sull’ammanco in Fondazione Modena(*) e si chiede il perché in quattro anni dell’ammanco non s - facebook.com facebook