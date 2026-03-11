Alta velocità battaglia tra Fs e SNCF | I treni TGV francesi troppo alti per i tunnel italiani

La disputa tra il Gruppo Fs e la francese Sncf riguarda l’altezza dei treni TGV, che risultano troppo alti per i tunnel italiani. La differenza di 32 centimetri sta creando tensioni tra le due società, mentre il gruppo francese ha ottenuto il via libera per operare in Italia a partire da settembre 2027. La questione si concentra sulla compatibilità tecnica dei treni con le infrastrutture italiane.

Trentadue centimetri. È la differenza di altezza sulla quale si sta giocando una partita sotterranea tra il Gruppo Fs e la francese Sncf, l’operatore francese che ha recentemente ottenuto il via libera per operare in Italia dal settembre 2027. I treni Tgv che andranno a fare concorrenza a Frecciarossa e Italo sulle tratte Torino-Venezia e Torino-Roma, via Milano, sono a due piani e raggiungono i 4,32 metri di altezza. I convogli di Trenitalia e Italo, invece, si fermano a 4 metri. E proprio quei 32 centimetri rischiano di fare tutta la differenza del mondo, secondo Rfi – la società del Gruppo Fs che gestisce la rete ferroviaria – che ha ingaggiato una battaglia, seguita poi anche dall’altra società del Gruppo Fs e dalla stessa Italo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

