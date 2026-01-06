Pentathlon i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028
Il percorso di qualificazione del pentathlon moderno per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è stato ufficialmente approvato dal Comitato Olimpico Internazionale. Questo processo definirà le modalità e i criteri attraverso cui gli atleti potranno conquistare un posto alle competizioni olimpiche, garantendo trasparenza e equità nella selezione dei partecipanti.
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione del pentathlon moderno per Los Angeles 2028. Saranno in programma 2 eventi (individuale maschile ed individuale femminile): saranno 32 gli atleti in gara per ciascun evento. Per ogni Comitato Olimpico Nazionale la una quota massima sarà di 2 posti per gli uomini e 2 per le donne, per un totale di 4 atleti. Gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno dunque 64. In ciascuna delle 2 gare 1 posto sarà riservato agli Stati Uniti, in quanto Paese ospitante, e 2 saranno le quote universali, mentre gli altri 29 posti saranno messi in palio nei vari eventi di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
