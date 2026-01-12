Pensioni 2026 | stop a Quota 103 e Opzione Donna Resta Ape sociale Cosa cambia quest’anno

Nel 2026, alcune misure relative alle pensioni subiranno modifiche. La legge di bilancio approvata a fine 2025 ha prorogato l’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, mantenendo invariate le condizioni di accesso per i lavoratori di 63 anni e 5 mesi. Tuttavia, sono stati eliminati i meccanismi di Quota 103 e Opzione Donna. Di seguito, si evidenziano le principali novità e i cambiamenti previsti per quest’anno.

La legge di bilancio per l’annualità corrente (approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199) per mezzo dell’articolo 1, comma 162 estende APE sociale sino al 31 dicembre 2026 a beneficio di quanti hanno compiuto 63 anni e 5 mesi di età e si trovano nelle condizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1, Legge numero 2322016. Lo stesso destino, tuttavia, non è stato riservato ad altre forme di accesso anticipato alla pensione quali Quota 103 e Opzione donna. Nel testo della Manovra 2026 manca infatti l’estensione temporale dei due istituti che, pertanto, restano disponibili per quanti hanno maturato i requisiti entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2024 (Opzione donna) e il 31 dicembre 2025 (Quota 103). 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Pensioni 2026: stop a Quota 103 e Opzione Donna. Resta Ape sociale. Cosa cambia quest’anno Leggi anche: Pensioni: confermata l’Ape Sociale, stop a Quota 103 e Opzione Donna Leggi anche: Pensioni, come uscire prima dal lavoro nel 2026: verso stop a Quota 103 e Opzione donna, rimane Ape sociale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Legge di Bilancio 2026: le principali novità su pensioni, lavoro e famiglia; Pensioni 2026: ecco cosa cambia con le nuove regole; Pensioni: cosa cambia e quali requisiti servono – la tabella; Pensioni 2026, cosa cambia davvero: stretta sulle uscite anticipate, ecco chi dovrà lavorare di più. Riforma Pensioni 2026: quota 41 esiste ancora? Ecco chi può usufruirne - Ciò significa che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 hanno già raggiunto entrambi i requisiti – 62 anni di ... pensionipertutti.it

