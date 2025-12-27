Pensioni 2026 l’editoriale | addio Opzione Donna e Quota 103 non un buon anno in arrivo

CI risiamo. Anche per questo 2025 la Legge di Bilancio viene approvata, ponendo il voto di fiducia, il 30 dicembre e senza alcun dibattito parlamentare non degno di una Repubblica che porta tale nome. Purtroppo, non è una prerogativa di questo governo, ormai è una cattiva abitudine che succede almeno da dieci anni, ma il fatto che il voto di fiducia sia previsto dal nostro ordinamento e che è ormai una consuetudine non dovrebbe soddisfarci né farci affermare che alla fin fine quello che conta è l’approvazione entro fine anno e che i provvedimenti decisi andranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Stiamo parlando pur sempre della più importante legge dell’anno quella che definisce le linee guida economiche e finanziarie per il triennio successivo e servirebbe pertanto il giusto confronto tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento e non l’approvazione con la fiducia dopo il solo passaggio previsto nelle varie Commissioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Leggi anche: Pensioni 2026 l’editoriale: stop aumento età, necessaria Opzione donna e quota 103

Leggi anche: Bilancio 2026, pensioni: in arrivo proroga opzione donna e quota 103

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pensioni 2026, addio all'uscita anticipata dal lavoro. E ci sono anche tagli. Le ultimissime novità - L'aliquota agevolata per la tassazione degli incrementi contrattuali resta al 5% come previsto in manovra ma riguarderà i redditi fino a 33mila euro e i rinnovi effettuati ... affaritaliani.it