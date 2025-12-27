Pensioni 2026 l’editoriale | addio Opzione Donna e Quota 103 non un buon anno in arrivo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CI risiamo. Anche per questo 2025 la Legge di Bilancio viene approvata, ponendo il voto di fiducia, il 30 dicembre e senza alcun dibattito parlamentare non degno di una Repubblica che porta tale nome. Purtroppo, non è una prerogativa di questo governo, ormai è una cattiva abitudine che succede almeno da dieci anni, ma il fatto che il voto di fiducia sia previsto dal nostro ordinamento e che è ormai una consuetudine non dovrebbe soddisfarci né farci affermare che alla fin fine quello che conta è l’approvazione entro fine anno e che i provvedimenti decisi andranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Stiamo parlando pur sempre della più importante legge dell’anno quella che definisce le linee guida economiche e finanziarie per il triennio successivo e servirebbe pertanto il giusto confronto tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento e non l’approvazione con la fiducia dopo il solo passaggio previsto nelle varie Commissioni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.itImmagine generica

pensioni 2026 l8217editoriale addioPensioni 2026, addio all'uscita anticipata dal lavoro. E ci sono anche tagli. Le ultimissime novità - L'aliquota agevolata per la tassazione degli incrementi contrattuali resta al 5% come previsto in manovra ma riguarderà i redditi fino a 33mila euro e i rinnovi effettuati ... affaritaliani.it

In pensione nel 2026, le possibilità caso per caso - Nel 2026 si andrà in pensione ancora con 67 anni di età nel caso della pensione di vecchiaia e indipendentemente dall'età con 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) oltre a tre ... ansa.it

Pensioni e Manovra 2026, le possibili opzioni per uscire prima dal lavoro: cosa sappiamo - Il tentativo di rinnovare e potenziare lo strumento attraverso un emendamento alla Legge di Bilancio si è fermato in ... tg24.sky.it

