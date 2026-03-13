Pendolari brianzoli restano a terra | per due settimane il Besanino si ferma ancora

Il servizio del Besanino sarà sospeso per due settimane, lasciando a terra i pendolari della Brianza che ogni giorno usano il treno da Lecco a Milano Porta Garibaldi. La decisione riguarda un'interruzione temporanea di quindici giorni e interessa tutti coloro che si affidano a questa linea ferroviaria per i loro spostamenti quotidiani. La sospensione inizia immediatamente e durerà fino alla fine di questa finestra temporale.

Disagi in vista per chi si utilizza quella tratta. Ma i veri problemi arriveranno a settembre quando il Besanino si fermerà per un anno Il Besanino si ferma per due settimane. Quindici giorni di difficoltà per i pendolari brianzoli che utilizzano il treno che da Lecco porta a Milano Porta Garibaldi. Dal 17 marzo al 3 aprile verrà interrotto il collegamento Monza-Milano. Si tratta di una sospensione temporanea della tratta (con capolinea alla stazione di Monza) per lavori di manutenzione nello scalo ferroviario milanese di Porta Garibaldi. Così che per due settimane i treni partiranno da Lecco e si fermeranno a Monza. Alla stazione del capoluogo brianzolo sarà poi possibile cambiare e utilizzare la linea Linea S11.