Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks si è nuovamente infortunato al polpaccio durante la partita contro Denver, che ha concluso senza completare. L’atleta ha annunciato di dover effettuare una risonanza e si prevede un’assenza di circa 4-6 settimane. La squadra spera di poter contare sul suo ritorno in vista della post-season, mentre l’infortunio rappresenta un rallentamento importante nel percorso stagionale dei Bucks.

Gli ultimi 34 secondi della sconfitta dei Bucks contro Denver li passa in panchina, consolato dal fratello Thanasis. A fine partita è lo stesso Antetokounmpo a spiegare ai giornalisti: "Dovrò fare una risonanza magnetica, ma dalla mia esperienza è successo qualcosa al polpaccio, al soleo e dovrò stare fuori 4-6 settimane". Il greco era rientrato negli spogliatoi nel primo quarto, tornando poi con il polpaccio destro fasciato e giocandoci sopra: 32 minuti, 22 punti, 13 rimbalzi. Poi ha dovuto arrendersi nel finale. "L’ho sentito per gran parte della partita, ma non volevo smettere di giocare, potevo aiutare la squadra anche se ero in difficoltà, volevo esserci”, ha raccontato la stella dei Bucks. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allarme Bucks, Antetokounmpo si ferma ancora: "È il polpaccio, penso starò fuori 4-6 settimane"

Juan Jesus si ferma per una botta al polpaccio: Conte non lo rischierà contro l'Udinese (Sky)Juan Jesus si è infortunato al polpaccio durante l'allenamento, secondo quanto riportato da Sky Sport.

