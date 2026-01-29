La linea del Besanino, la S7 Molteno-Monza, si ferma a settembre. Le autorità hanno convocato un nuovo tavolo per studiare come muoversi con i pendolari. Al momento, non ci sono alternative certe, e i cittadini si preparano a possibili disagi nei prossimi giorni.

La linea ferroviaria del Besanino, la S7 Molteno-Monza, si prepara alla lunga interruzione di settembre con un nuovo significativo tavolo istituzionale. A Palazzo Lombardia si è riunito ieri il tavolo tecnico convocato dall’assessorato regionale ai Trasporti per affrontare le conseguenze dei lavori di cantierizzazione della Pedemontana, che comporteranno lo stop della tratta tra Triuggio e Villasanta. Un incontro partecipato, presieduto dall’assessore Franco Lucente, al quale hanno preso parte amministratori locali e consiglieri regionali dei territori coinvolti. "Un confronto importante, che fa seguito a quello dello scorso marzo – commenta l’assessore -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Pedemontana ferma il Besanino. Allo studio il piano per i pendolari

Approfondimenti su Pedemontana Besanino

È in arrivo la sospensione temporanea del servizio ferroviario del Besanino per almeno un anno, mentre i lavori di Pedemontana continuano.

Ultime notizie su Pedemontana Besanino

Argomenti discussi: La Pedemontana ferma il Besanino. Allo studio il piano per i pendolari; Besanino, treni fermi per un anno: si lavora per la Pedemontana; Alla Pedemontana Lombarda manca un pezzo: il tracciato che servirebbe; Besanino fermo (a settembre) per Pedemontana: oggi il confronto in Regione con i Sindaci.

