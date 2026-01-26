KeShawn Curry stagione finita Tegola per la Gemini Mestre | Ora restiamo uniti

La Gemini Mestre dovrà fare a meno di KeShawn Curry per il resto della stagione, a causa di un infortunio che compromette le sue possibilità di partecipare alle ultime partite. La squadra, che conta sulla sua esperienza per la lotta salvezza, si trova ora a dover affrontare questa difficile situazione, mantenendo però l’unità e la concentrazione per raggiungere i propri obiettivi.

L'americano era il giocatore più importante della squadra, rivelazione del campionato. Doppia lesione e operazione chirurgica necessaria. Il ds: «Faremo un ulteriore sforzo, ma serve l'aiuto dei tifosi per centrare la salvezza» Brutta tegola in casa Gemini Mestre. Per il finale di stagione e la volata salvezza la compagine biancorossa dovrà infatti fare a meno di una delle sue stelle: KeShawn Curry, la guardia statunitense arrivata in estate dalla Finlandia e capace fin da subito di accendere i tifosi, con una media di 16 punti a partita e picchi di 35. La doppia valutazione medica - che ha dato esito purtroppo negativo – ha accertato che Curry ha subito la lesione del legamento scafo-lunato e lesione cartilaginea TFCC tipo B, e dovrà essere sottoposto a un’operazione chirurgica per riparare il danno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

