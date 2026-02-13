Chanel Totti debutta in TV | ufficiale la partecipazione a Pechino Express

Chanel Totti si presenta per la prima volta in televisione, partecipando alla nuova edizione di Pechino Express, dopo aver deciso di uscire dal mondo del calcio. La giovane influencer ha scelto di mettersi in gioco in uno show di viaggio, dove dovrà affrontare sfide e percorsi in coppia con un altro concorrente. La sua presenza ha già attirato molta attenzione sui social e tra i fan, curiosi di vederla all’opera in un contesto completamente diverso rispetto alla sua quotidianità.

Il nome dei Totti torna prepotentemente sotto i riflettori mediatici, ma questa volta lontano dal prato dell’Olimpico. Chanel Totti, secondogenita dello storico capitano della Roma e di Ilary Blasi, è ufficialmente nel cast della prossima edizione di Pechino Express. La diciottenne influencer segna così il suo debutto assoluto sul piccolo schermo, seguendo le orme della madre nel mondo dell’intrattenimento televisivo dopo anni di esposizione virale sui canali social. La partecipazione della giovane Totti avverrà nella categoria denominata “ I Raccomandati “, in coppia con il compagno di viaggio Filippo Laurino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Chanel Totti debutta in TV: ufficiale la partecipazione a Pechino Express Victoria Cabello, il ritorno in tv e la malattia di Lyme: “Pechino Express mi ha fatto ritornare la voglia di rimettermi in gioco” Victoria Cabello torna in tv dopo un periodo difficile legato alla diagnosi di malattia di Lyme. Qual è la città scelta da Chanel Totti per la vacanza di fine 2025 Per celebrare il suo primo anno da maggiorenne, Chanel Totti ha scelto una destinazione speciale per la fine del 2025. Argomenti discussi: Chanel Totti, il look per il suo primo red carpet: la scelta del total leather e il (costoso) dettaglio in vernice; Pechino Express – L’Estremo Oriente: tutto pronto per la nuova avventura su Sky; Chanel Totti il look per il suo primo red carpet | la scelta del total leather e il costoso dettaglio in vernice; Pechino Express 2026 al via il 12 marzo: cast, rotta e i tre inviati. Chanel Totti, il look super costoso per il suo primo red carpet: quanto costa il dettaglio in vernicePrimo red carpet per Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi sfoggia un look super costoso. Compleato in pelle e scarpe in vernice ... donnaglamour.it Chanel Totti a Pechino Express, svelata la data di inizioAl via la nuova edizione di Pechino Express, che segna il debutto televisivo della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ... corrieredellosport.it Chanel Totti, il look per il suo primo red carpet: la scelta del total leather e il (costoso) dettaglio in vernice - facebook.com facebook