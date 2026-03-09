Chanel Totti annuncia di voler lasciare la televisione dopo la partecipazione a Pechino Express. La ragazza, figlia di Totti e Ilary, ha dichiarato che per il momento non desidera proseguire con il percorso in televisione. La sua presenza nel programma condotto da Costantino della... si conclude con questa decisione.

Nonostante l'attenzione mediatica che la circonda, Chanel Totti ha chiarito che, per il momento, la carriera televisiva non rientra nei suoi piani futuri. Durante la conferenza stampa di presentazione di Pechino Express 2026, la diciottenne ha spiegato di aver vissuto questa avventura principalmente come un'esperienza di crescita personale e una sfida di vita, piuttosto che come l'inizio di un percorso professionale nel mondo dello spettacolo, confermando così quanto già ipotizzato in precedenza da sua madre Ilary Blasi riguardo al suo maggiore interesse per il mondo dei social media. Per quanto riguarda il supporto ricevuto dalla famiglia, Chanel ha raccontato di aver approcciato l'esperienza in modo molto autonomo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti dice addio alla tv dopo Pechino Express: "Non è quello che voglio, per ora..."

