pechino express miglior risultato di sempre su sky e now con 752mila spettatori

Pechino Express ha esordito su Sky e NOW con il record di ascolti più alto di sempre, raggiungendo 752mila spettatori. La prima tappa si è svolta a Bali, tra risaie e templi, con dieci coppie impegnate in missioni estreme sotto la guida di Costantino della Gherardesca. La trasmissione ha mostrato le prime sfide della corsa, attirando un pubblico numeroso sulle piattaforme digitali e televisive.

Pechino Express debutta su Sky e NOW con il miglior risultato di sempre del programmaPrima tappa a Bali tra risaie, templi e missioni estreme per le dieci coppie guidate da Costantino della Gherardesca Zaini in spalla e ascolti record, la corsa di Pechino Express è ripartita a tutta velocità. Il kick-off della nuova stagione della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno+ e on demand in streaming su NOW, è stata la. su Digital-News.it Pechino Express debutta su Sky e NOW con il miglior risultato di sempre del programma Prima tappa a Bali tra risaie, templi e missioni estreme per le dieci coppie guidate da Costantino della Gherardesca. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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