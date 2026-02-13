Luca e Marco, i due concorrenti italiani, affronteranno per primi la tappa in Mongolia, dove dovranno attraversare le steppe a piedi con il clima gelido, perché l’organizzazione ha deciso di puntare su percorsi ancora più impegnativi rispetto alle stagioni precedenti.

La nuova stagione di Pechino Express – L’Estremo Oriente debutterà il 12 marzo 2026 su Sky Uno e in streaming esclusivo su NOW. L’adventure game più estremo della televisione italiana riparte con Costantino Della Gherardesca alla conduzione e, per la prima volta, con tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, pronti a seguire le dieci coppie in gara lungo un percorso mozzafiato. Il percorso della nuova stagione. La rotta di Pechino Express 2026 sarà più estrema che mai: la partenza dall’ Indonesia, la tappa in Cina, e infine il Giappone, il Sol Levante. Ogni tappa sarà imprevedibile e metterà alla prova la resistenza, il coraggio e lo spirito di adattamento dei concorrenti, che dovranno affrontare sfide dure ma affascinanti, in uno scenario unico e suggestivo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente torna su Sky Uno e NOW

Approfondimenti su pechino express

La nuova stagione di Pechino Express parte giovedì 12 marzo.

La nuova edizione di Pechino Express sta portando gli italiani in un viaggio tra le terre più lontane e dure dell’Oriente.

Ultime notizie su pechino express

Argomenti discussi: Pechino Express 2026 al via: il promo della nuova stagione; Pechino Express 2026, Italiani in viaggio verso l’Oriente più estremo di sempre; Pechino Express 2026: quando inizia, dove si va e quali sono le coppie; Pechino Express 2026: le coppie di concorrenti, i conduttori, gli inviati e le tappe.

Pechino Express 2026 al via: il promo della nuova stagioneNel viaggio di Pechino Express, anticipato dal primo promo ufficiale, estreme saranno le avventure che i concorrenti in partenza affronteranno ed estremi i rimedi contro le peripezie che incontreranno ... tg24.sky.it

Quando inizia Pechino Express 2026: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel castSta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno ... fanpage.it

#PechinoExpress sta arrivando! #CostantinoDellaGherardesca darà il via alla nuova edizione di Pechino Express, che avrà come rotta Indonesia, Cina e Giappone, il 13 marzo su Sky. Le coppie che giocheranno sono: 1 Gli Spassusi: Biagio Izzo & Francesco - facebook.com facebook

«Pechino Express» torna su Sky il 12 marzo: due i bresciani in gara x.com