Quando inizia Pechino Express 2026 | la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel cast

Sta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno. La nuova edizione del programma torna con alcune coppie già note al pubblico e altre completamente inedite, mentre i concorrenti si preparano a partire per un viaggio che questa volta li porterà in Asia, tra sfide e imprevisti.

Dieci coppie e tre inviati: la nuova edizione torna ricca di novità. Pechino Express 2026 al via: il promo della nuova stagione. Nel viaggio di Pechino Express, anticipato dal primo promo ufficiale, estreme saranno le avventure che i concorrenti in partenza affronteranno ed estremi i rimedi contro le peripezie che incontreranno. Chanel Totti a Pechino Express, svelata la data di inizio. Al via la nuova edizione di Pechino Express, che segna il debutto televisivo della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Costantino Della Gherardesca darà il via alla nuova edizione di Pechino Express, che avrà come rotta Indonesia, Cina e Giappone, il 13 marzo su Sky. Le coppie che giocheranno sono: Gli Spassusi: Biagio Izzo & Francesco. Due bresciani in gara.