Pechino Express 2026 torna su Sky e NOW con una nuova stagione che si preannuncia ricca di sorprese. La prima puntata andrà in onda il 12 marzo e presenterà il cast, gli inviati e la nuova rotta che attraverseranno. I telespettatori potranno seguire le avventure dei concorrenti mentre affrontano le prove e le sfide del viaggio.

L’attesa per Pechino Express 2026 è finalmente terminata. Il viaggio più imprevedibile della televisione torna su Sky e NOW con un’edizione che promette di essere una delle più spettacolari di sempre. La partenza è fissata per giovedì 12 marzo 2026, data che segna l’inizio di un percorso che attraverserà tre Paesi dell’Estremo Oriente, tra paesaggi mozzafiato, culture millenarie e sfide che metteranno alla prova resistenza, strategia e spirito di adattamento delle dieci coppie in gara. Il programma, guidato ancora una volta da Costantino della Gherardesca, introduce una novità importante: tre inviati speciali, uno per ogni Paese visitato. Una scelta che racconta l’ambizione di un’edizione costruita per sorprendere e per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei concorrenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pechino Express 2026, anticipazioni della prima puntata del 12 marzo: cast, inviati e nuova rotta

Articoli correlati

Quando inizia Pechino Express 2026: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel castSta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno.

Pechino Express: rotta Estremo Oriente, 12 marzoLa corsa verso l’Estremo Oriente riparte dal 12 marzo con una rotta che attraversa Indonesia, Cina e Giappone.

Aggiornamenti e notizie su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express, Chanel Totti 'pigra' e Francesco Paolantoni show: tutto sulla nuova stagione; Pechino Express 2026 riparte con 3 inviati: chi sono le 10 coppie in gara; Pechino Express anticipa il check in: tutto sulla Missione Zero dei concorrenti; Pechino Express 2026 si spinge fino all'estremo Oriente: un vademecum per prepararsi al viaggio.

Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente: quando in tv, coppie di concorrenti e anticipazioniRiparte Pechino Express 2026 - L'estremo Oriente: 3 tappe tra Indnesia, Cina e Giappone per 10 coppie di conocrrenti. Chi vincerà? superguidatv.it

Pechino Express 2026 riparte con 3 inviati: chi sono le 10 coppie in garaSorprendente anche per il cast, anche lui aumentato da 9 a 10 coppie: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squil ... iodonna.it

Jo Squillo: «A Pechino Express con mia figlia elettiva Michelle. Quando la prendo per mano mi sento a casa» - facebook.com facebook

Pechino Express, cosa sapere: chi sono le 10 coppie e l’itinerario del viaggio x.com