Pechino Express Missione Zero, una puntata speciale, ha visto il ritorno di Costantino della Gherardesca come conduttore. La prima puntata è stata trasmessa di recente e rappresenta un'anteprima del nuovo format del programma, che torna in onda su Sky. La produzione ha preparato tutto per la messa in onda, annunciando il ritorno del celebre conduttore.

Pechino Express è finalmente tornato, o quasi. É tutto pronto per la messa in onda del gaming show di Sky, condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca. Al suo fianco, però, non ci sarà Fru in veste di inviato. La sua partecipazione era stata molto apprezzata dai fan. Sul finire dello scorso anno, però, ha svelato d’aver concluso la propria avventura con il format. Al suo posto un trio: Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo. Pechino Express Missione Zero Come detto, Pechino Express riparte ma non proprio. Sky ha infatti annunciato che domenica 1° marzo andrà in onda una puntata speciale, Missione Zero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pechino Express Missione Zero, prima puntata speciale: Costantino è tornato

Quando inizia Pechino Express 2026: la data della prima puntata su Sky Uno e le coppie nel castSta per tornare in tv il viaggio più atteso e amato dagli italiani: Pechino Express 2026 è in partenza da giovedì 12 marzo, su Sky Uno.

Sky, le uscite di marzo: l’Avvocato Ligas con Luca Argentero, Pechino Express – La missione zeroSky, tra le uscite di marzo 2026 ci sono l’Avvocato Ligas, lo speciale Pechino Express – La missione zero, la quarta stagione di NCIS New Orleans e...

Tutto quello che riguarda Pechino Express Missione.

Temi più discussi: La missione zero | Sky; Pechino Express 2026, quando inizia: la ‘Missione zero’, concorrenti e tappe; SKY * PECHINO EXPRESS: DOMENICA PRIMO MARZO COSTANTINO DELLA GHERARDESCA ORGANIZZA UNA PRIMA PROVA A SORPRESA PER LE 10 COPPIE DI VIAGGIATORI; Pechino Express: La missione zero su Sky Uno.

Pechino Express, la missione zero: prova a sorpresa per le coppie su Sky UnoQuest’anno la corsa adrenalinica, faticosa ed emozionante di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e i ... teleblog.it

Pechino Express 2026, si parte prima: concorrenti e tappeQuest’anno la corsa di Pechino Express inizia prima. I viaggiatori della nuova stagione dello show, pronti al check-in da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sono chiamati ... adnkronos.com

«Domani sera si parte davvero: siete pronti per la Missione Zero » La nuova stagione di Pechino Express prende il via in anticipo rispetto al solito. Stavolta, i concorrenti vengono messi subito alla prova: ancora prima di lasciare l’Italia, si troveranno di fronte facebook

Nuovo souvenir sbloccato Tutta la golosità del durian nella missione zero di #PechinoExpress in onda in esclusiva su Sky dal 1° marzo. x.com