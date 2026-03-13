Nella prima puntata di Pechino Express 2026, si sono fatti notare l’arrivo di Lillo e una battuta di Chanel Totti. Il programma di Sky ha iniziato con i concorrenti che si sono mossi tra tappe e sfide, creando una prima atmosfera di competizione e sorprese. L’episodio ha evidenziato i primi momenti di interazione tra i partecipanti, tra risate e tensioni.

Di questo esordio ci hanno colpito diverse cose: l'ironia di Mattia Stanga dei Creator che, non si sa come, non perde mai l'entusiasmo e la voglia di fare tranne quando gli mettono sotto gli occhi una zuppa di varano; la leggerezza di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che non inseguono a tutti i costi la battuta ma tentano di fare bene e di non sfigurare davanti agli altri; la fragilità di Fiona May che, in un momento di sconforto, si lascia andare alle lacrime prima che il suo compagno Patrick Stevens la rassicuri e si prodighi a trovare un passaggio per proseguire il percorso; il calore di Michelle Masullo nei confronti della... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pechino Express 2026: a far brillare la prima puntata sono l'arrivo di Lillo e una battuta di Chanel Totti

