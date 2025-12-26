La contessa che ha attraversato un secolo di storia italiana tra eleganza, politica e impegno civile. Si è spenta nella sua residenza di Torrimpietra, alle porte di Roma, Maria Sole Agnelli, figura centrale della storia italiana del Novecento e sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli. Aveva 100 anni. Con lei se ne va una donna che ha attraversato un secolo mantenendo intatti eleganza, riservatezza e senso del dovere, qualità che ne hanno fatto una protagonista discreta ma determinante della vita pubblica e culturale del Paese. Figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, Maria Sole nacque il 9 agosto 1925 a Villar Perosa, crescendo in una delle famiglie più influenti d’Italia, ma senza mai indulgere in protagonismi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato che attraversò il Novecento con stile e rigore

Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni

Leggi anche: Addio a Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato: si è spenta all'età di 100 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diplomazia in fiamme: l'ambasciata russa accusa l'Italia di ucrainizzazione tra università e proteste; Addio a John Robertson, la leggenda del calcio scozzese aveva 72 anni; Il Grande Fratello Vip si farà, ecco la data di inizio; Sci Cdm, Sofia Goggia trionfa nel Super G in Val d'Isère.

Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta oggi all’età di 100 anni. italiaoggi.it