Addio a Maria Sole Agnelli la sorella dell’Avvocato che attraversò il Novecento con stile e rigore
La contessa che ha attraversato un secolo di storia italiana tra eleganza, politica e impegno civile. Si è spenta nella sua residenza di Torrimpietra, alle porte di Roma, Maria Sole Agnelli, figura centrale della storia italiana del Novecento e sorella dell’Avvocato Gianni Agnelli. Aveva 100 anni. Con lei se ne va una donna che ha attraversato un secolo mantenendo intatti eleganza, riservatezza e senso del dovere, qualità che ne hanno fatto una protagonista discreta ma determinante della vita pubblica e culturale del Paese. Figlia di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte, Maria Sole nacque il 9 agosto 1925 a Villar Perosa, crescendo in una delle famiglie più influenti d’Italia, ma senza mai indulgere in protagonismi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
