La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana l’abbraccio di Bologna La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime | Il dolore è insopportabile

A Bologna si è tenuta una veglia per Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto nell’incendio di Crans-Montana. Oltre 500 persone hanno partecipato per rendere omaggio alla sua memoria. La sorella Valentina e la nonna Letizia hanno espresso il dolore profondo per la perdita, sottolineando il senso di lutto e vicinanza della comunità in un momento difficile.

Bologna, 4 gennaio 2026 – Almeno 500 persone hanno partecipato alla veglia per Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese morto a Crans-Montana nell'incendio del bar-discoteca 'Le Constellation'. Tantissimi i giovani, la maggior parte provenienti dal liceo Righi nel quale studiava il giovane: una folla di abbracci addolorati e lacrime si è radunata nella chiesa di Sant'Isaia, rispondendo alla chiamata di don Vincenzo Passarelli, ex insegnante di religione del ragazzo. E' stato reso noto, poi, che i funerali di Giovanni si terranno nella cattedrale di San Pietro mercoledì alle 11. Amici, familiari e compagni di classe, ancora "increduli” di fronte a quella che tutti definiscono una “terribile perdita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La veglia per Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana, l’abbraccio di Bologna. La sorella Valentina e la nonna Letizia in lacrime: “Il dolore è insopportabile” Leggi anche: Ultime notizie su Giovanni Tamburi disperso nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Una veglia di preghiera a Bologna: la diretta Leggi anche: Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Una veglia per Giovanni Tamburi: Insieme alla mamma nella speranza; Una veglia per Giovanni Tamburi. Zuppi: “Inaccettabile morire a 16 anni”; Morto Giovanni Tamburi, identificato il corpo: era disperso nella strage di Crans-Montana. “Non ti dimenticheremo”. La diretta; Giovanni, 16 anni, la prima vittima italiana identificata. La preghiera della sua Bologna. Giovanni Tamburi è morto, il 16enne bolognese era tra i dispersi di Crans-Montana: «Identificato con il Dna» - Si è spezzato il filo di speranza per la famiglia: sono arrivati i riscontri del Dna con una delle vittime d ... corrieredibologna.corriere.it

