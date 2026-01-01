PD Irpinia due candidature per la segreteria provinciale | Alaia e Palmieri in corsa

Il Partito Democratico di Irpinia si prepara al prossimo congresso provinciale, con due candidature per la segreteria: Alaia e Palmieri. Questa fase rappresenta un importante momento di confronto e confronto interno, che porterà alla scelta dei nuovi vertici del partito nella provincia. Il percorso congressuale si sviluppa nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste, segnando un passaggio fondamentale nel rafforzamento dell’organizzazione locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si procede lungo il percorso che porterà alla celebrazione del congresso provinciale del Partito Democratico d’Irpinia. Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale con le relative liste degli ottanta componenti per l’Assemblea Provinciale. Alle ore 18.00 di ieri, 30 dicembre – termine ultimo per la presentazione – sono state depositate due candidature alla segreteria provinciale, quella di Marco Santo Alaia con la lista Tempi Nuovi, e quella di Pellegrino Palmieri con la lista Radici e Futuro. La Commissione Provinciale per il Congresso, organismo chiamato a garantire il corretto svolgimento della fase congressuale, presieduta da Rosanna Repole, si è aggiornata per la necessaria verifica sulle iscrizioni dei sottoscrittori e dei delegati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

