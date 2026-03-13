Nel 2026 il mercato globale dei personal computer registra un calo delle vendite pari all'1,5 per cento, segnando una contrazione rispetto alle stime di crescita precedenti. Le vendite di PC diminuiscono in modo consistente, riflettendo un rallentamento generale nel settore e una diminuzione della domanda a livello mondiale. I dati indicano un quadro di crisi per il settore dei computer personali.

Il mercato globale dei personal computer affronta una contrazione significativa nel 2026, con le proiezioni di crescita ridotte drasticamente rispetto alle aspettative iniziali. Le vendite totali si attestano su circa 295 milioni di unità, segnando un rallentamento che riflette la debolezza della domanda privata e i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Questa situazione rappresenta il peggior trimestre dal 2020, influenzata da fattori strutturali come la scarsità della memoria RAM e la concorrenza dei dispositivi mobili. L’ente americano ha corretto al ribasso le stime annuali, scendendo dal +3,6% previsto a un più modesto +2,8%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PC in crisi: vendite crollano al -1,5% nel 2026

IDC abbassa stime PC 2026 al +2,8%: RAMaggedon continua con 295M unità. Crisi consumer e AI-PC lenti frenano ripresa.

L'aumento dei prezzi di RAM e storage potrebbe far salire il costo dei PC nel 2026 e ridurre le vendite globali.

