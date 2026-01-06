Salerno bufera al Ruggi | il sindacato infermieri diffida l’azienda ospedaliera

A Salerno, la recente controversia al “Ruggi” ha portato alla diffida del sindacato infermieri nei confronti dell’azienda ospedaliera. La questione riguarda aspetti organizzativi e di gestione, sollevando interrogativi su metodo, rispetto e responsabilità all’interno dell’ospedale. La situazione evidenzia l’importanza di un confronto trasparente per garantire servizi sanitari adeguati e rispettosi delle professionalità coinvolte.

Non è solo una questione di numeri, ma di metodo, rispetto e responsabilità. È da questo presupposto che il sindacato degli infermieri di Salerno lancia un duro atto di denuncia contro la gestione delle risorse economiche dell'azienda ospedaliera di via San Leonardo, accusata di voler far pagare ai lavoratori errori e mancanze che non competono a chi ogni giorno garantisce l'assistenza ai pazienti. Al centro della vicenda c'è una decisione adottata a fine dicembre che prevede il recupero di somme ritenute eccedenti, spalmate addirittura su più anni futuri, senza alcun confronto preventivo con i rappresentanti dei lavoratori.

Caos gestionale al Ruggi di Salerno, l’allarme del Nursind - Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’esito di una lunga fase di criticità che, negli ultimi mesi, ha progressivamente indebolito la governance ... zon.it

Ruggi di Salerno, caos gestionale: “Management azzerato. A rischio cittadini e operatori”, l’allarme del Nursind - Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, l’attuale assetto non consente di affrontare in modo strutturato le numerose criticità che interessano sia l’area clinico- infocilento.it

