Paura sul bus Vi ammazzo tutti e aggredisce l' autista

Due episodi di violenza a Scarperia nel Mugello. La Cgil: "Autisti sempre più esposti a situazioni di rischio durante il servizio" Ancora episodi di violenza ai danni di autisti del trasporto pubblico locale nel Fiorentino. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Scarperia nel Mugello, si sono verificate due aggressioni ai danni di conducenti del servizio extraurbano di Autolinee Toscane. A denunciarlo è la Filt Cgil, che esprime "forte preoccupazione" e parla di una "situazione sempre più inaccettabile". Nel primo caso, un autista è stato costretto a fermare il mezzo a causa della presenza a bordo di una persona in evidente stato di alterazione, che infastidiva e molestava i passeggeri.