Paura e sangue sul bus studente ferisce autista | Atto violento e assurdo

Un episodio di violenza si è verificato su un autobus, quando uno studente ha aggredito l’autista. L’autista aveva chiesto al giovane di mostrare il biglietto o l’abbonamento, ma lui ha reagito con colpi ripetuti alla testa. La scena si è conclusa con ferite e paura, mentre i testimoni hanno chiamato le forze dell’ordine. La situazione ha causato sconcerto tra i passeggeri presenti.

Quando ha chiesto al giovane di mostrare il biglietto o l'abbonamento questi ha colpito con violenza più volte alla testa il malcapitato autista che non stava facendo altro che il proprio lavoro. La vittima è riuscita fermare il pullman e metterlo in sicurezza prima di affidarsi alle prime cure dei passeggeri che hanno subito allertato i soccorsi. Trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, all'autista sono state riscontrate due profonde ferite lacerocontuse, sono stati necessari ben cinque punti di sutura. A raccontare l'accaduto è la stessa vittima, Gennaro Iorio, 47 anni, di Orta di Atella che ieri pomeriggio ha formalizzato la denuncia presso la locale caserma dei carabinieri.