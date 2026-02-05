Nubi basse sull' aeroporto d' Abruzzo deviato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa

Le nubi basse hanno costretto il volo di Ryanair da Milano Malpensa a deviare a Roma Fiumicino. L’aereo, originariamente diretto all’aeroporto di Pescara, non ha potuto atterrare e ha fatto rotta su Roma. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza legati alle condizioni meteorologiche. I passeggeri sono stati informati e stanno aspettando aggiornamenti.

Il volo proveniente da Milano Malpensa, operato dalla compagnia aerea irlandese Ryanair, è stato deviato a Roma Fiumicino a causa delle nubi basse presenti sull'aeroporto d'Abruzzo, come si legge su IlPescara.Come segnala la pagina Facebook “Amici dell'aeroporto d'Abruzzo”, c'erano condizioni di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Aeroporto Abruzzo Nebbia sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa A causa della nebbia intensa che ha interessato l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, il volo proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Roma Fiumicino. Scarsa visibilità sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Valencia A causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il volo proveniente da Valencia è stato dirottato a Roma Fiumicino, come già accaduto con i voli da Catania e Torino nella serata di venerdì 16 gennaio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Aeroporto Abruzzo Argomenti discussi: Nubi basse sull'aeroporto d'Abruzzo, deviato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa; Nubi basse sull'aeroporto d'Abruzzo, deviato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa; Nubi sparse con aperture sui monti, nel fine settimana è il sole a prevalere; Scarsa visibilità all'aeroporto di Ancona, volo proveniente da Tirana dirottato a Pescara. Nubi basse sull'aeroporto d'Abruzzo, deviato a Roma il volo proveniente da Milano MalpensaL'atterraggio del volo era previsto alle ore 7:05 di giovedì 5 febbraio ma dopo alcuni tentativi è stato deviato su Roma Fiumicino ... ilpescara.it RIPRENDONO I VOLI TRA SALERNO E MILANO CON EASYJET A partire dal 5 febbraio, la compagnia aerea EasyJet tornerà a garantire i collegamenti diretti tra lo scalo salernitano e l’aeroporto di Milano Malpensa. La ripresa delle attività preved facebook Buongiorno dallo staff di @MiAirports Vi ricordiamo che stiamo operando presso l'aeroporto di Milano Linate, Milano Malpensa Terminal 1 e Milano Malpensa Terminal 2.Buongiorno dallo staff di@MiAirports x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.