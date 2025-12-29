Emergenza Panico a bordo del volo Ryanair | passeggeri feriti

Durante un volo Ryanair, si è verificata un’emergenza che ha causato alcuni feriti tra i passeggeri. Le tendine dei finestrini erano abbassate a metà e si ascoltavano conversazioni sul viaggio alle Canarie. L’incidente ha richiesto l’intervento delle equipe di bordo, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure di sicurezza in volo. Questo episodio sottolinea quanto sia fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni delle compagnie aeree in situazioni di emergenza.

Le tendine dei finestrini abbassate a metà, le prime chiacchiere sulle vacanze alle Canarie, il carrello delle bevande che avanza lento lungo il corridoio. Un normale pomeriggio a bordo di un volo pieno di famiglie e coppie dirette al sole, finché in pochi secondi quella tranquillità è stata spazzata via da qualcosa di improvviso e violentissimo. Chi era seduto accanto all'ala ha raccontato di aver sentito un sussulto secco, come se l'aereo avesse "preso una buca nel cielo". Poi il rumore del metallo, i bagagli che si aprono sulle teste dei passeggeri, le urla strozzate nel frastuono. In quell'istante, il volo verso le vacanze è diventato un incubo ad alta quota.

Volo Birmingham-Tenerife: turbolenza violenta a 11.000 metri, feriti e rientro d’emergenza pilots - Rientro d'emergenza e dinamica dell'incidenteDurante il pomeriggio di domenica 28 dicembre il volo **FR1211** di **Ryanair**, partito da **Birmingham* ... assodigitale.it

Il volo Ryanair Birmingham-Tenerife viene investito da una turbolenza, allarme a 11 mila metri: diverse persone ferite, piloti costretti ad invertire la rotta - 000 metri, costringendo i piloti a tornare indietro ... ilfattoquotidiano.it

Una vacanza trasformata in emergenza in pochi secondi. Un colpo secco, cabine sventrate, il panico a bordo. Tra i passeggeri c’erano almeno 70-80 italiani: a perdere la vita è stata una 47enne abruzzese. Ecco la ricostruzione verificata dei fatti, l’assistenza a - facebook.com facebook

