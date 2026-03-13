Pattì per la Sicurezza | Siap chiede strumenti concreti no alle scatole vuote
Il Siap di Genova ha preso posizione sui Patti per la Sicurezza Urbana, chiedendo strumenti concreti per garantire efficacia. L’associazione ha sottolineato la necessità di applicare pienamente il Decreto-legge 142017, evitando soluzioni vuote o simboliche. La richiesta si rivolge a chi gestisce le iniziative di sicurezza, con l’obiettivo di ottenere interventi reali e tangibili sul territorio.
Secondo il sindacato, gli accordi devono basarsi sul Decreto-legge 142017 e prevedere coordinamento tra polizia di Stato, polizia locale e servizi sociali Il Siap di Genova interviene sui Patti per la Sicurezza Urbana, sottolineando l’importanza di strumenti efficaci e basati sul Decreto-legge 142017. A rappresentare il sindacato in Commissione consiliare è stato il vicario Alessandro Dondero, mentre il segretario Generale Roberto Traverso ha depositato una dichiarazione agli atti. “Per contrastare fenomeni come lo spaccio non basta la presenza straordinaria di pattuglie - spiega Traverso - Servono attività investigative continuative e mirate, anche in abiti civili, per raccogliere elementi probatori solidi e permettere misure cautelari efficaci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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