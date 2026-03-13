Pattì per la Sicurezza | Siap chiede strumenti concreti no alle scatole vuote

Il Siap di Genova ha preso posizione sui Patti per la Sicurezza Urbana, chiedendo strumenti concreti per garantire efficacia. L’associazione ha sottolineato la necessità di applicare pienamente il Decreto-legge 142017, evitando soluzioni vuote o simboliche. La richiesta si rivolge a chi gestisce le iniziative di sicurezza, con l’obiettivo di ottenere interventi reali e tangibili sul territorio.

Secondo il sindacato, gli accordi devono basarsi sul Decreto-legge 142017 e prevedere coordinamento tra polizia di Stato, polizia locale e servizi sociali Il Siap di Genova interviene sui Patti per la Sicurezza Urbana, sottolineando l’importanza di strumenti efficaci e basati sul Decreto-legge 142017. A rappresentare il sindacato in Commissione consiliare è stato il vicario Alessandro Dondero, mentre il segretario Generale Roberto Traverso ha depositato una dichiarazione agli atti. “Per contrastare fenomeni come lo spaccio non basta la presenza straordinaria di pattuglie - spiega Traverso - Servono attività investigative continuative e mirate, anche in abiti civili, per raccogliere elementi probatori solidi e permettere misure cautelari efficaci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Siap: nuova proposta per i Patti sulla SicurezzaIl segretario Roberto Traverso annuncia un modello integrato e partecipato per affrontare le criticità di tutti i quartieri della città Il Siap...

Sicurezza a Genova, il Siap: "La sindaca Salis annuncia i Patti per la sicurezza e invita il ministro Piantedosi"Il sindacato di polizia interviene dopo l’incontro a Roma con sindaci e organizzazioni sindacali: "Strumento importante, ma serve chiarire struttura...

Una selezione di notizie su Pattì per la Sicurezza Siap chiede...

Temi più discussi: Sicurezza a Genova, il Siap: La sindaca Salis annuncia i Patti per la sicurezza e invita il ministro Piantedosi; Traverso (Siap): Bene i Patti per la sicurezza a Genova, ma devono essere chiari nei contenuti; Centro storico, dalla convocazione di una commissione all'annuncio di Salis sui Patti per la sicurezza; Borgo Carso, incontro con i cittadini: sicurezza, strade, patti di collaborazione e scuola tra le priorità.

Pesaro aderisce al Patto per la sicurezza. Biancani e Mengucci: «Aumentano i controlli e le telecamere»Ideato dal consigliere regionale Enrico Rossi, l’accordo promette, a detta del Comune, «più presenza sul territorio, soprattutto nelle ore serali, più telecamere nei punti sensibili della città e un ... corriereadriatico.it

Riccione potenzia la sicurezza: al via nuovo sistema di videosorveglianzaApprovato il progetto esecutivo per 31 nuove telecamere, inclusa tecnologia di lettura targhe, per garantire maggiore controllo sul territorio e prevenire reati ... altarimini.it