Pasti gratis da Mc Donald’s per la Caritas

A Grosseto, il McDonald’s locale ha deciso di offrire pasti gratuiti a favore della Caritas, sostenendo così le persone più bisognose della comunità. L’iniziativa mira a fornire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà, con il fast food che si impegna in prima persona nel solidarizzare con il territorio. La collaborazione si concentra sull’erogazione di pasti gratuiti destinati a chi ne ha più bisogno.

GROSSETO La solidarietà e la vicinanza al territorio tornano protagoniste a Grosseto attraverso una nuova iniziativa di sostegno alimentare che vede il McDonald’s locale schierato in prima linea a favore delle fasce più fragili della comunità. Dopo il successo delle precedenti edizioni del progetto nazionale "Sempre aperti a donare" – realizzato in collaborazione con la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, Banco Alimentare e Comunità di Sant’Egidio – la sinergia con la realtà locale si consolida ulteriormente. Fino al 29 aprile, il ristorante si occuperà della preparazione e della donazione di 50 pasti caldi ogni settimana, destinati al Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale Maria Addolorata di Grosseto, capofila dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

