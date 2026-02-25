Deliveroo commissariata per caporalato | Rider pagati sotto la soglia di povertà Controlli anche da Mc Donald’s Burger King e Esselunga

La scure della Procura di Milano si abbatte nuovamente sul mondo delle piattaforme di consegna a domicilio. Dopo il provvedimento contro Glovo della scorsa settimana, il pm Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza per Deliveroo Italy srl. L’accusa è quella di caporalato: la società avrebbe sfruttato sistematicamente migliaia di rider, approfittando del loro stato di bisogno e corrispondendo retribuzioni che, in alcuni casi, risultavano inferiori fino al 90% rispetto alla soglia di povertà e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. La società intanto assicura massima collaborazione con le autorità: «Deliveroo sta esaminando la documentazione ricevuta dalle Autorità e la società sta collaborando alle indagini ». Intanto guai (forse) in arrivo anche per Mc Donald’s, Burger King ed Esselunga. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato: «Rider pagati fino al 90% meno della soglia di povertà»

Deliveroo commissariata: 20mila rider con paghe al 90% sotto la soglia di povertà