Strade al buio la denuncia | La rete di illuminazione pubblica non è conforme

Le strade di Marcianise sono spesso al buio a causa di problemi con la rete di illuminazione pubblica. La consigliera comunale Rosalba Cibelli del Movimento 5 Stelle evidenzia come le carenze dell’impianto siano ormai evidenti e rappresentino una criticità per la sicurezza pubblica. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire un’illuminazione adeguata e migliorare la vivibilità della città.

