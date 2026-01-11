Strade al buio la denuncia | La rete di illuminazione pubblica non è conforme

Le strade di Marcianise sono spesso al buio a causa di problemi con la rete di illuminazione pubblica. La consigliera comunale Rosalba Cibelli del Movimento 5 Stelle evidenzia come le carenze dell’impianto siano ormai evidenti e rappresentino una criticità per la sicurezza pubblica. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire un’illuminazione adeguata e migliorare la vivibilità della città.

La città di Marcianise al buio. "Le gravi carenze dell'impianto di pubblica illuminazione sono ormai sotto gli occhi di tutti", denuncia la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cibelli.L'esponente pentastellata sottolinea: "La rete di illuminazione pubblica di Marcianise non è.

