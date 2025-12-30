Teatro Marrucino Di Biase Fdi | Grazie al nostro emendamento dalla Regione 300mila euro Ora il Comune faccia la sua parte

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Carla Di Biase ha annunciato che, grazie a un emendamento presentato dal capogruppo regionale Massimo Verrecchia, la Regione Abruzzo ha stanziato 300mila euro per il Teatro Marrucino. Ora si attende che anche il Comune contribuisca in modo adeguato per sostenere la riqualificazione e la valorizzazione di questo importante teatro della città.

