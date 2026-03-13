Oggi i botteghini del Flaminio rimarranno chiusi, rendendo impossibile acquistare nuovi biglietti. La partita è riservata a chi ha già il tagliando in tasca, con l’ingresso riservato solo ai possessori fino alle 19 di ieri. La situazione ha suscitato maggiore adrenalina tra i tifosi della Fortitudo, rispetto a quanto avviene di consueto.

I botteghini del Flaminio oggi non apriranno. Insomma chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori: inutile salire a Rimini se non si è acquistato il biglietto entro la scadenza indicata, le 19 di ieri. Difficile quantificare con precisione quanti saranno i pesaresi, visto che non sono stati organizzati pullman: tutti i tifosi raggiungeranno Rimini con mezzi propri; tante le macchinate di ultras, famiglie, amici, anche se l’orario delle 17.15 non aiuta dato che molti saranno ancora al lavoro. L’esodo sarà sicuramente più massiccio nel caso in cui Bucarelli e compagni dovessero riuscire a centrare la finale - in programma domenica alle 19.45 - contro la vincente di Rimini-Brindisi che si affrontano stasera alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Partono in tanti, ma c’è più adrenalina per la Fortitudo

