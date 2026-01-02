Più clienti ma meno spesa Partono i saldi invernali le previsioni

I saldi invernali 2026 prenderanno il via domani, 3 gennaio, in tutta Italia, inclusa Arezzo e la Toscana. Secondo Confcommercio, si registra un incremento nel numero di residenti che approfitteranno degli sconti, con il 62% che prevede di acquistare abbigliamento e calzature in saldo. È un'occasione per fare acquisti mirati, approfittando di prezzi più bassi senza aumentare la spesa complessiva.

Ai nastri di partenza domani, 3 gennaio, i saldi invernali 2026. Ad Arezzo, così come in tutta la Toscana, la stagione dei prezzi ribassati è davvero alle porte e, secondo Confcommercio, “aumenta la quota di residenti che acquisterà abbigliamento e calzature in saldo (62% contro il 61% dello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

